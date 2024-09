Roma-Venezia, CRISTANTE: "Non meritavamo la sconfitta, bravi a riaprirla e a portarla a casa"

All'Olimpico la Roma rimonta il Venezia e vince 2-1 grazie ai gol di Cristante e Pisilli nella sesta giornata di campionato. Dopo la partita il centrocampista giallorosso autore del primo gol ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

CRISTANTE A DAZN

Cosa significa per te questo gol?

“Siamo riusciti a portare a casa la partita. È stata tosta ma abbiamo fatto un’ottima prestazione per tanti tratti, poi abbiamo avuto qualche difficoltà. Non meritavamo la sconfitta, il mio gol è stato importante per riaprirla e poi siamo stati bravi a portarla a casa”.

Che difficoltà avete avuto?

“Il Venezia è un’ottima squadra e ha un allenatore forte. Abbiamo dominato per la maggior parte del tempo, poi abbiamo avuto qualche difficoltà e siamo calati in alcuni momenti”.

Come festeggerà Pisilli?

“Ci facciamo offrire qualcosa”.