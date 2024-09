Roma-Udinese, Okoye: "All'Olimpico non è mai facile, bisogna cambiare subito pagina"

In uno Stadio Olimpico in protesta la Roma conquista la prima vittoria stagionale: i giallorossi battono 3-0 l'Udinese nella quinta giornata di campionato, all'esordio di Ivan Juric in panchina. Dopo la partita il portiere bianconero Okoye ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

OKOYE IN CONFERENZA STAMPA

Una partita difficile, come l'avevate preparata? Sembrava un canovaccio diverso rispetto alle altre partite.

"Una partita difficile, però abbiamo giocato contro una Roma forte. Allo Stadio Olimpico non è mai facile. Ciò che è mancata è la comunicazione".

Conta la reazione ora. Arrivavate da primi in classifica. C'è l'occasione per cambiare pagina e reagire.

"Ora bisogna cambiare subito pagina. Dopo la Coppa e l'Inter. Dobbiamo andare avanti subito a testa alta".