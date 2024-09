Roma-Udinese, Nani: "Runjaic è partito bene e siamo contenti, l'obiettivo è raggiungere il prima possibile la salvezza"

Dopo il pareggio con il Genoa, l'esonero di Daniele De Rossi e le dimissioni della CEO Lina Souloukou, la Roma attende l'Udinese allo Stadio Olimpico nella quinta giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il direttore tecnico bianconero Gianluca Nani ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

NANI A DAZN

Guardando le scelte del mister, ve la volete giocare?

“Speriamo bene, il mister ha deciso di dare questa impostazione alla gara e noi lo supportiamo nelle sue scelte. Finora ha sempre fatto la scelta giusta, speriamo anche questa volta”.

Da dove nasce questa ricerca mirata dei giocatori?

“L’Udinese ha sempre fatto questa politica: ricerca del talento e della fisicità, del talento prima che sia un giocatore troppo importante. In prima squadra ci sono giocatori di cui non si parla ancora. Noi cerchiamo in qualche modo di anticipare la concorrenza, a volte siamo fortunati e a volte meno".

Cosa vi ha intrigato nella scelta di Runjaic?

“Quando siamo andati su di lui eravamo convinti di fare quel tipo di scelta, non gli chiedevamo di essere primo dopo quattro giornate. Il nostro obiettivo è arrivare il prima possibile alla salvezza. Vogliamo fare un tipo di calcio più offensivo, chiudere con alcuni aspetti tecnici del passato. Come facciamo scouting sui calciatori lo facciamo anche sugli allenatori. La sua squadra fece un lavoro interessante contro l’Aston Villa e da lì abbiamo iniziato a seguirlo. Mancano ancora una trentina di partite prima di celebrare. È partito bene e siamo contentissimi".