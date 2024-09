Roma-Udinese, MANCINI: "Concentrati per portare a casa la vittoria. Conosciamo Juric, ha portato le sue idee"

In un clima di contestazione dopo l'esonero di Daniele De Rossi e l'arrivo di Ivan Juric in panchina, la Roma ospita l'Udinese allo Stadio Olimpico. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, il difensore giallorosso Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MANCINI A SKY SPORT

Come ribaltare la contestazione e ve la meritate?

"Sicuramente la miglior dose è vincere le partite, quello che ci è mancato nelle ultime gare. Siamo concentrati per portare a casa i tre punti, mancano da tanto tempo, per i tifosi, per noi e per tutto l'ambiente Roma".

Juric?

"Per il poco che abbiamo fatto da mercoledì ha trasmesso i suoi concetti, abbiamo cercato di assimilarli il più velocemente possibile. Sappiamo come gioca mister Juric, ha portato le sue idee, noi cercheremo di assimilarle il prima possibile".

MANCINI A DAZN

Da leader che Roma vedremo?

"Deve esserci un atteggiamento combattente per cercare di portare a casa i tre punti che mancano da tempo. Bisogna ristabilire le cose".

Cosa Juric ha provato a spiegarvi in questi giorni?

"Il mister ha portato le sue idee, bisogna andare avanti con le sue idee e assimilarle il prima possibile. Oggi dobbiamo cercare di fare quello che ci chiede nel miglior modo possibile".

Il concetto su cui Juric ha insistito?

"L'anima combattente che le sue squadre hanno sempre dimostrato, la forza nei contrasti e nei duelli, cercando di tenere per 90 minuti".