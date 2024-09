Roma-Udinese, Karlstrom: "Con questo spirito di gruppo possiamo andare lontano"

Dopo il pareggio con il Genoa, l'esonero di Daniele De Rossi e le dimissioni della CEO Lina Souloukou, la Roma attende l'Udinese allo Stadio Olimpico nella quinta giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il centrocampista Karlström ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

KARLSTROM A DAZN

Fin dall'inizio sei diventato fondamentale per l'Udinese.

"La squadra sta andando molto bene, è stato facile inserirmi nel gruppo".

Qual è il segreto di questo nuovo centrocampo?

"L'allenatore si aspetta molto da noi, in mezzo si aspetta qualità con la palla e corsa. Abbiamo iniziato bene e dobbiamo continuare così".

KARLSTROM A SKY SPORT

Sei sorpreso dalla classifica dell’Udinese?

"Non importa, noi vogliamo cercare di vincere ogni partita. Abbiamo fatto dieci punti in queste partite, pensiamo di partita in partita".

Qual è la qualità dell’Udinese?

"L’energia. Abbiamo giocatori con ottime capacità individuali, ma come squadra mostriamo energia e intensità durante tutta la partita, mostriamo spirito di gruppo e possiamo andare lontano così".