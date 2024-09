Roma-Udinese, Kamara: "Abbiamo iniziato male. Questa partita che ci servirà da lezione"

Hassane Kamara, calciatore dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in seguito alla sconfitta per 3-0 contro la Roma. Ecco le sue parole al termine del match.

KAMARA AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

“Abbiamo iniziato male, non c’eravamo sulle seconde palle e non abbiamo avuto abbastanza qualità in possesso. È una partita che può aiutare la squadra, perché da questa gara dobbiamo imparare come giocare contro le big. Dobbiamo rivedere il match in settimana e continuare a lavorare, eravamo felici per il primo posto in classifica, ma se vogliamo stare in alto dobbiamo migliorare, avere fiducia in noi stessi ed essere svegli”.

“Un grazie ai tifosi, li abbiamo sentiti per tutta la partita e questo è bello. Loro si aspettano che giochiamo bene e vinciamo le partite, quindi dobbiamo continuare a lavorare per rendere tutti felici”.