Roma-Athletic, BALDANZI: "Grande primo tempo, nella ripresa siamo calati ma meritavamo di più"

Allo Stadio Olimpico la Roma pareggia 1-1 contro l'Athletic nel match valido per la prima giornata della first phase dell'Europa League e al termine della partita Tommaso Baldanzi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del trequartista giallorosso.

BALDANZI A SKY

Bene il primo tempo, cosa è accaduto nel secondo?

“Abbiamo fatto un grande primo tempo, come il mister ci chiedeva. Nel secondo tempo siamo calati, non riuscivamo ad uscire. Loro sono migliorati, ma noi potevamo far meglio nel secondo tempo. Alla fine è stata una bella prestazione, meritavamo di più ma questo è il calcio”.

Sul gol subito sono i dettagli che hanno fatto la differenza.

“Non c’è una colpa, tutto il secondo tempo siamo calati. La colpa è di tutti, potevamo far meglio. Da domenica torneremo a lavorare per portare a casa punti”.

L’impatto del pubblico?

“Meglio rispetto all’Udinese, noi dobbiamo continuare a lavorare forte e i risultati arriveranno”.

De Rossi ti vedeva da interno di centrocampo, oggi hai giocato sulla trequarti. A che punto sei nella tua crescita?

“Col mister lavoriamo su tutto, poi ogni allenatore la vede a modo suo. De Rossi mi provava anche mezz’ala, per me è uguale, spero sempre di dare una mano alla squadra ovunque mi mettano”.

Cosa ti chiede il mister?

“Il mister vuole che seguiamo tutti l’uomo e difendiamo compatti. L’avevamo preparata bene, ci siamo trovati bene da quella parte con Angelino e Cristante. Avevamo trovato il gol e fatto 30 minuti nella loro metà campo, ma dobbiamo farlo per tutta la partita”.