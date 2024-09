Juventus-Roma, MANCINI: "Ok un punto, ma non bisogna pensare che sia un grande risultato"

All’Allianz Stadium finisce in parità: tra Juventus e Roma termina 0-0 una gara molto equilibrata. Dopo la gara il difensore giallorosso, Gianluca Mancini, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MANCINI A DAZN

Pareggio che ha un valore importante?

“Sì, soprattutto quando i risultati precedenti. Cerchiamo sempre di portare a casa i tre punti, le prime due giornate sulla carta erano abbordabili ma nel calcio non ci sono partite abbordabili, vanno interpretate tutte molto bene. Uscire da Torino con un punto va bene, peccato per le altre due. Dobbiamo restare tranquilli e sereni, dopo la sosta dobbiamo ingranare”.

Quanto ci tenevate a fare bene in questa settimana visto le prime due giornate?

“La prima giornata è sempre difficile, ma una squadra come la Roma deve vincere a Cagliari. Contro Empoli non si può uscire senza punti. Lavoriamo tutti i giorni per non ripetere gli errori, non bisogna pensare di aver ottenuto un grande risultato, è uno 0-0 a Torino e dobbiamo migliorare per fare punti”.

MANCINI A SKY SPORT

L'elemento è la solidità difensiva?

"Quando non prendi gol si parla sempre dei difensori, ma lo dico sempre: non siamo solo noi difensori, tutti hanno fatto un grandissimo lavoro. Dopo la partita con l'Empoli abbiamo lavorato tanto sulle ripartenze, perché ne abbiamo prese troppe, e sapevamo che venendo qui e prendendo le stesse ripartenze la Juventus poteva farci male. Tutta la squadra ha fatto un ottimo lavoro difensivo".