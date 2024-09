Juventus-Roma, Giuntoli: "Siamo sereni, contenti del mercato"

Dopo un punto raccolto nelle prime due giornate, la Roma fa visita alla Juventus di Thiago Motta nella terza giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, il ds bianconero Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

GIUNTOLI A SKY SPORT

Si è chiuso il mercato, soddisfatto?

"Siamo contenti, abbiamo dato tanto e tutto. Poi sarà il campo a giudicare il lavoro fatto. Siamo calmi e sereni perché sappiamo di aver intrapreso un progetto".

Gli esuberi?

"Ci sono ancora mercati aperti, sono ragazzi per i quali stiamo cercando soluzioni".

Si aspettava di poter vivere questa partita dopo due successi brillanti?

"Le aspettative devono esserci sempre dentro di noi, poi c'è la realtà. Sappiamo che sarà una stagione difficile, piena di impegni, dobbiamo mantenere i piedi per terra. Siamo sereni, cerchiamo di fare il massimo questa sera".

GIUNTOLI A DAZN

Il mercato si è concluso, qual è il piatto forte del mercato?

"Abbiamo fatto tante cose, abbiamo investito e venduto tanto. Abbiamo iniziato un nuovo progetto, il campo dirà se abbiamo fatto più o meno bene".

Quanto ha capito che si stava concretizzando Koopmeiners?

"L'ho capito quando l'Atalanta mi ha aperto le porte. Avevamo chiari gli obiettivi, la perseveranza ci ha premiato".

La Next Gen?

"Sicuramente è stato fatto un grande lavoro e sono stati investiti tantissimi soldi, era anche il momento di rientrare. Ci è servito anche per abbassare i costi. La verità è che dobbiamo sempre trovare un giusto mix tra giovani e meno giovani".

È stato più facile impostare il mercato grazie ai risultati dei ragazzi della Next Gen?

"Le dinamiche del mercato sono tante, non possiamo tenere tanti giocatori. Sono anche legati a rinnovi e dinamiche personali. Abbiamo cercato di vendere per recuperare denaro speso in questi anni, cercando di investire al meglio e valorizzando chi veniva dalla Next Gen".

Thiago Motta?

"Credo sia normale avere un grande rapporto tra allenatore e dirigente, c'è grande sinergia in tutto il club. Abbiamo un grandissimo gruppo, vogliamo lavorare divertendoci pensando al bene del club".