Juventus-Roma, DE ROSSI: "Pisilli porta freschezza e qualità, è anche un segnale per gli altri"

Dopo un punto raccolto nelle prime due giornate, la Roma fa visita alla Juventus di Thiago Motta nella terza giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, il tecnico giallorosso Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

DE ROSSI A SKY SPORT

Cosa può portare Pisilli?

"Tutto: freschezza, qualità perché ne ha tanta, è anche un segnale perché se ti alleni come lui poi giochi la domenica. Deve essere chiaro un po' a tutti. È un giocatore molto forte. Uno fa delle valutazioni, si può pensare di tenerlo o mandarlo in prestito perché magari fare 30 partite potrebbe essere meglio a quest'età, ma magari ne farà 30 qui".

È corretto dire che in questo momento è difficile sostenere la coppia Soulé-Dybala?

"In alcune partite sì, potrebbe essere complicato. Anche la ricerca di alcuni centrocampisti è stata fatta per poter sostenere fisicamente due giocatori più leggeri come loro due. Ma oggi avevamo poco tempo per pensarla e provarla, c'è anche di fronte un avversario molto forte che palleggia bene".