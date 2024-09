Juventus-Roma, ANGELINO: "Lavoro impeccabile del mister, siamo con lui"

Dopo un punto raccolto nelle prime due giornate, la Roma fa visita alla Juventus di Thiago Motta nella terza giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, il giallorosso Angelino ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ANGELINO A DAZN

Dopo un inizio complicato, oggi avete l'occasione di riscattarvi.

"Sì, sarà una serata speciale contro un avversario difficile. Abbiamo lavorato duramente durante tutta la settimana".

La forza con cui De Rossi ti ha voluto testimonia come questa squadra sia il suo DNA per giocare un calcio propositivo, ti riconosci in questa identità?

"Sì, mi identifico nel modo in cui vogliamo giocare. Non abbiamo ottenuto i risultati che volevamo, ma l'allenatore sta facendo un lavoro impeccabile e siamo con loro".