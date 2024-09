Genoa-Roma, Frendrup: "Nel secondo tempo c'è stato più coraggio. Siamo un bel gruppo"

Al margine di Genoa-Roma ha parlato in conferenza stampa il centrocampista rossoblu Morten Frendrup. Queste le sue parole:

Come mai tante differenze fra primo e secondo tempo?

"Abbiamo fatto qualche cambio fra primo e secondo tempo, ci abbiamo messo più coraggio".

Quest'anno la tua posizione in campo sta crescendo e cambiando. Come ti trovi in questo quadro?

"Giocando più partita, acquisito più responsabilità. Ma c'è un bel gruppo".