Genoa-Roma, DE ROSSI: "Sono fiducioso, giusto dare una chance a El Shaarawy. Totti? Per lui darei un braccio"

Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova va in scena alle 12:30 il match tra Genoa e Roma, valido per la quarta giornata di Serie A. Poco prima del fischio d’inizio Daniele De Rossi, allenatore dei giallorossi, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

DE ROSSI A DAZN

Hermoso ha bisogno ancora di tempo?

"Di poco tempo, è pronto e può giocare. Metterlo dall'inizio significava avere già un cambio assicurato, non sapevamo come avrebbe potuto reagire in un nuovo stadio e in un nuovo campionato. Sicuramente entrerà a partita in corso e ci darà una grande mano come Mats. Siamo contenti di questa formazione, sono fiducioso. Meglio far esordire Hermoso e Hummels in casa".

Roma a trazione offensiva oggi.

"Il Genoa ti lascia giocare nella sua metà campo ma devi essere bravo a non perdere spesso il pallone. Giocare a tre con i quinti aperti mi piace se sono offensivi o con quinti abbassati a terzini quando si incontrano squadre particolarmente offensive. Era giusto dare minuti a El Shaarawy, aveva alcune difficoltà in allenamento all'inizio e ora ha dato segnali di crescita".

Le parole di Totti?

“Totti fa sempre rumore, specialmente a Roma perché quando parla lui si girano tutti. Oggi pensiamo alla partita. Dice che lui darebbe un braccio per me e io lo darei per lui”.