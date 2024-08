Roma-Empoli, Vasquez: "Sapevo che avremmo fatto bene, abbiamo fatto un buon lavoro"

Devis Vasquez, portiere dell'Empoli e protagonista di serata con diversi grandi interventi, ha parlato ai microfoni dei cronisti al termine di Roma-Empoli. Ecco le parole del portiere:

LE PAROLE DI VASQUEZ A DAZN

Ti aspettavi una partita così

“Si ci aspettavamo una partita difficile, abbiamo lavorato per questo. Sapevo che avremmo fatto bene, abbiamo portati 3 punti a casa ed è importantissimo”

La difesa oggi è stata perfetta.

“Era la cosa più importante, abbiamo fatto bene. Alla fine, abbiamo portato due gol a casa. Loro facevano tanti cross e palle vicine alla porta, abbiamo fatto un buon lavoro”

Hai ricevuto consigli quando eri al Milan? Ti è servito l’esperienza in B?

“Si, anche in Inghilterra ho imparato tanto. Sono felice di poter giocare in Serie A”