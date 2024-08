Roma-Empoli, SOULE: "Sono molto felice per la permanenza di Dybala, per lui e per noi. In campo mi trovo bene ovunque"

Nel prepartita di Roma-Empoli, seconda partita di campionato per i giallorossi e prima gara all'Olimpico, Matias Soulé è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole dell'argentino, uno dei colpi della Roma:

LE PAROLE DI SOULE A SKY

Che significato ha questo entusiasmo ritrovato dopo la decisone di rimanere di Dybala?

"Sono molto, molto felice per lui e per noi. Ci sarà una mano importante ed è un mio amico, anche con Leo ed Angelino".

Che cosa può nascere con te e Dybala dietro Dovbyk?

"Io giocherò a sinistra e lui a destra, ma poi ci muoveremo. Non abbiamo un riferimento e possiamo muoverci liberamente come dice il mister. Io poi mi trovo bene ovunque e non vedo l'ora di cominciare".

LE PAROLE DI SOULE A DAZN

Contento che Dybala sia rimasto?

"Sono molto contento, è un mio amico. Siamo sempre insieme, quindi sono molto felice. Questo stadio mi fa emozionare, non vedo l'ora di cominciare".

Puoi coesistere con Dybala?

"Il mister ci dice di muoverci, senza dare punti di riferimento. Posso farlo a sinistra, non lo faccio da tanto, ma l'ho già fatto. Ci muoveremo tanto, anche con Pelle, per creare occasioni".

Come ti immagini il tuo esordio all'Olimpico?

"Spero di fare gol o di fare il massimo per la squadra per ottenere i primi 3 punti".