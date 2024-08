Roma-Empoli, Fazzini: "Sapevamo di potergli fare male in contropiede"

Grande protagonista di serata, Jacopo Fazzini è intervenuto ai microfoni dei cronisti al termine del match della Roma contro l'Empoli, vinto dai toscani. Ecco le parole del numero 10 degli avversari dei giallorossi di oggi:

LE PAROLE DI FAZZINI A DAZN

Come l’avevate preparata?

“Nel migliore dei modi, sappiamo che loro sono una grande squadra, che attaccano in tanti e che in contropiede potevamo fargli male”

Che orgoglio è la 10?

“Io non mi sento più giovane, a 21 in Italia sei considerato giovane. Sono al terzo anno con i grandi. Sento più responsabilità e voglio dimostrarlo”