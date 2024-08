Roma-Empoli, DE ROSSI: "Curioso di vedere Soulé e Dybala insieme. Entrate e uscite? Intanto voglio far entrare 3 punti"

Nel prepartita di Roma-Empoli, seconda partita di campionato per i giallorossi e prima gara all'Olimpico, Daniele De Rossi è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole dell'allenatore giallorosso:

LE PAROLE DI DE ROSSI A SKY

Siamo curiosi di vedere Dybala e Soulé insieme.

"Abbiamo anche noi questa curiosità, calpestano le stesse mattonelle con caratteristiche diverse, possono giocare insieme anche con Mati a destra e Paulo sotto punta, invece oggi abbiamo tenuto Dybala a destra nella sua posizione ideale e Mati a sinistra come in quei minuti a Cagliari in cui si sono trovati abbastanza bene. Inizieremo così"

Cosa ha insegnato a Trigoria la vicenda Dybala?

"Non lo so. A me non ha insegnato nulla che non mi aspettassi. Sapevo che intrapresa quella strada lì ci sarebbero stati malumori e grosse polemiche, ma io faccio l'allenatore, quello devo fare"

Fra entrate e uscite contro la Juventus sarà una squadra diversa?

"Pensiamo a questa partita che è molto importante, allo Stadium fra entrate e uscite vorrei andarci con tre punti entrati. È la cosa più importante, poi vediamo che succederà"