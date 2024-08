Roma-Empoli, Corsi: "La nostra filosofia è di puntare sui giovani. Oggi il coraggio deve essere la prima cosa"

Nel prepartita di Roma-Empoli, seconda partita di campionato per i giallorossi e prima gara all'Olimpico, Rebecca Corsi, a.d. dell'Empoli, è intervenuta ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole dell'amministratrice delegata del club toscano:

LE PAROLE DI CORSI A DAZN

Questa è la vostra quarta stagione consecutiva in A, avete puntato molto sui giovani. È la vostra filosofia?

“Sì, non la cambieremo. Ad Empoli si cresce bene e con tranquillità, è permesso sbagliare”

Come si gioca questa partita di fronte a questo pubblico?

“Il coraggio deve essere la prima cosa, è fondamentale. I ragazzi per la maggior parte sono giovani, è un aspetto che non manca. La spregiudicatezza del giovane è quella cosa che i vecchi non hanno, deve essere l’arma in più”

Dobbiamo aspettarci qualcosa dagli ultimi giorni di mercato?

“Abbiamo le idee chiare, c’è massima condivisione e sappiamo quello che dobbiamo fare. Ci sarà qualche uscita, qualcuno andrà a giocare e qualche entrata ci sarà sicuramente”