Cagliari-Roma, PELLEGRINI: "Le cose possono solo migliorare. La gioia più grande è vedere i compagni consapevoli dell'importanza di questo stemma"

Lorenzo Pellegrini, il capitano della Roma, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club al termine del pareggio esterno contro il Cagliari di Nicola. Ecco le parole del numero 7:

"Bisognerebbe dare due giudizi, uno per il risultato di cui non siamo ovviamente contenti. Avevamo preparato la partita per venire qui, vincere e prendere i tre punti che erano importanti. Era la prima, per iniziare bene, per darci quella spinta in più e questo purtroppo non è successo e quindi il giudizio sui punti con i quali usciamo oggi non può essere positivo. Su quello relativo alla partita, in cui abbiamo fatto delle cose sulle quali ovviamente dobbiamo migliorare, ma ne abbiamo fatte anche tante altre molto bene a livello di equilibrio e a livello di occasioni create anche. Ripartiamo già da domani lavorando sulle cose sulle quali dobbiamo migliorare e rendendoci conto delle cose che sono state fatte bene oggi. Tutti i giorni vengo al campo e vedo un gruppo di ragazzi che lavora bene, che fa le cose che vanno fatte, che ci tiene, che capisce l'importanza dello stemma che abbiamo sul petto e questa per me è la gioia più grande. Sono sicuro che le cose da qui in poi possono solo migliorare".