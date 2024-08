Cagliari-Roma, Nicola: "Abbiamo dimostrato idee e coraggio. Loro non al top, ma siamo stati bravi"

Al termine di Cagliari-Roma, finita a reti inviolate, ha parlato il tecnico dei padroni di casa Davide Nicola. Le sue parole:

NICOLA A DAZN

Cagliari promosso.

“È un Cagliari che ha dimostrato di volersi giocare la partita con idee e coraggio. La Roma non è al top, ma era un test importante per noi. Siamo stati bravi, la Roma sa distendersi e far male agli avversari”.

Il Cagliari ha fatto la partita su se stessa. La posizione di Deiola ha dato fastidio alla Roma.

“Questa squadra ha il piacere di stare insieme e lavorare. Abbiamo lavorato soprattutto su di noi, dobbiamo trovare la nostra identità per raggiungere la salvezza. Oggi la squadra mi è piaciuta, non ha mai perso lo spirito di volersi dare una mano. La Roma ha grandi calciatori, ma non abbiamo mai rinunciato a credere di poter segnare”.

Qualcuno in particolare l’ha stupita in positivo?

“C’è un gruppo storico in squadra e per un allenatore è importante avere questi calciatori. Percepisci il loro attaccamento alla maglia, è coinvolgente. Sono rimasto stupito dall’atteggiamento e dalla voglia della squadra”.

È un Cagliari completo o c’è bisogno di qualche innesto?

“L’allenatore non deve parlare di mercato, lo deve fare con la società. Bisogna capire se c’è la possibilità di migliorare un gruppo che già riteniamo di qualità. Questi ragazzi mi stanno soddisfacendo, vedremo in corso d’opera se qualcuno avrà altre idee oppure qualcuno vorrà darci una mano”.

NICOLA IN CONFERENZA STAMPA

"Sono molto soddisfatto della prestazione del Cafkiari dopomla bella vittoria in Coppa Italia. Mi è piaciuto il primo tempo come interpreatzione e aggrewssività. Nel secondo tenmpo diventa difficile fare due tempi di questa intensità, Non abbiamo mai smesso di essere aggressivi, la Roma ha avuot le sue possoibilità ma anche noi abbiamo aviuto le nosrre. Mi colpisce l'attenzione dei ragazzi, che dimostrano l'attaccamento alla maglia"

Sulla Roma...

"Ho trovato una Roma diversa rispetto allo scoros anno. Si vede che c'è tanta qualità ma il Cagliari si è battuto quasi alla pari.

Su Luvumbo...

"Ha sempre rispettato le consegne, ha dato tutto in campo. Alleno i giocatori a qualsiasi tipo di decisione e ho visto Zito super marcato. C'era l'idea di tenerlo in campo ma diventava difficile tenere in campo un ulteriore attaccante"

Sul mercato...

"Questi gruppo ha qualità importante, nel mercato bisogna ascoltare chi non ha molto spazio e cdercare chi possa dare ulteriore qiualità in questa squadra. Io ho le idee molto chiare e spero che questo mercato finisca il pirma possibile".

Sull'identità...

"A forente di una prestazione cosi non c'è rammarico, i ragazzi hanno applicato bene ciò che ho chiesto. Potevano trovare loro il vantaggio, potevamo averlo noi. Il vero obiettivo è trovare la nostra identità, sta vedendo questo e sono contento di questo, troveremo la nostra identità".

Sul coraggio...

"Noi abbiamo pressato alti, siamo stati bravi a pressare la Roma e bravi nella nostra metà campo a bloccare le sortite offensive della Roma"

Sui subentrati...

"Sono contento di chi è entrato. Lapadula e Paovletti sentono la maglia, sanno che possono essere determinanti. Adopo ha messo un pò di più nel gioco ma poi ha dimostrato di avere caratteristiche importnati. Non giocava con conitnuità, per lui sarà un processo che potrebbe portarlo alla titolrità nel lungo periodo".