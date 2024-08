Cagliari-Roma, MANCINI: "Qui con ambizione, non dobbiamo lasciare punti per strada. I nuovi sono forti e hanno fame"

Da Cagliari parte il campionato della Roma: alle 20.45 i giallorossi sono ospiti della squadra di Davide Nicola per la prima giornata di Serie A 2024/2025. Prima del fischio d'inizio il giallorosso Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MANCINI A DAZN

Prima di campionato con De Rossi, come sta questa Roma?

"Una Roma preparata, abbiamo fatto un bel ritiro con il mister da inizio anno. C'è sempre emozione, ripartiamo tutti insieme. Siamo fiduciosi di far bene".

Ieri abbiamo visto 4 pareggi, all'inizio la prima di campionato è sempre particolare. La Roma sa di incontrare un Cagliari che farà pressione e ripartirà?

"Il Cagliari è molto bravo, lo sappiamo, e qui è difficile giocare. Le prime di campionato sono sempre difficili anche per il caldo e perché la prima è sempre difficile. La Roma viene qui con ambizione e voglia di far bene. Si inizia oggi e non bisogna lasciare punti per strada".

Come sta andando l'integrazione dei nuovi?

"Molto bene, i ragazzi hanno fame e voglia di stare dentro la Roma e dentro il gruppo. Noi più vecchi cerchiamo di aiutarli, ma sono forti e bravi ragazzi".