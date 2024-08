Cagliari-Roma, Luvumbo: "Partita dura contro una squadra organizzata. Ho un bel rapporto con Nicola"

Al termine della sfida tra Cagliari e Roma, ha parlato l'attaccante dei sardi Zito Luvumbo Queste le sue parole:

LUVUMBO A DAZN

Era difficile prenderti oggi.

“Grande sera per i nostri tifosi. Partita difficile e dura contro una squadra organizzata, ma potevamo fare meglio e segnare. Il campionato è lungo, dobbiamo lavorare tanto e siamo qui per raggiungere il nostro obiettivo, che è la salvezza”.

Cosa sta dando Nicola? Oggi sembravi più maturo in campo: che rapporto c’è con il mister?

“Ho un bel rapporto con lui, stiamo mettendo in campo ciò che ci chiede. È solo la prima partita, proviamo a fare di tutto per raggiungere il prima possibile il nostro obiettivo”.