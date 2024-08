Cagliari-Roma, Deiola: "Raccolto un punto importante contro una grande squadra"

Alessandro Deiola ha parlato al termine della sfida tra Cagliari e Roma terminata 0-0. Le sue parole:

DEIOLA IN CONFERENZA STAMPA

Sulla gara.

"È stata una partita bella, combattuta. Magari alla fine potevamo raccogliere i 3 punti ma abbiamo raccolto un punto importante contro una grande squadra. Cerchiamo di preparare al meglio la partita contro il Como, partendo da quanto di positivo fatto oggi".

Sulla sua situazione.

"Sicuramente ho acquisito molta più fiducia e consapevolezza, affronto qualsiasi situazione con serenità e con gioia e cerco di dare il meglio che posso per raggiungere gli obiettivi con la squadra".

Su quanto successo in campo.

"A Pavoletti gliene ho dette 2-3... (ride ndr) Alla fine è un attaccante, ci sta che prenda la sua decisione e faccia la sua scelta. Potevamo portare a casa i tre punti, ma ci accontentiamo di questo punto con una grande squadra. Si è vista una squadra che ha voglia di lottare palla su palla contro chiunque".

Su Marin.

"Marin è sempre stato un giocatore forte, lo ha dimostrato anche l'anno della retrocessione, ma quell'anno un po' tutte le cose giravano in modo storto. Ce lo godiamo e sono contento che sia tornato e ci può dare una grossa mano e sono contento sia qui. Sono sicuro che sarà di grande aiuto".

DEIOLA A DAZN

0-0 importante: gara intensa, avete mostrato le vostre qualità.

“Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo messo in difficoltà una squadra importantissima come la Roma. Ci sono delle cose buone e delle cose su cui lavorare, ma siamo all’inizio. L’impatto è stato positivo, siamo contenti. Pensiamo subito alla prossima gara”.

L’umiltà è la vostra qualità migliore?

“L’umiltà ci ha sempre contraddistinto e ci ha portato a raggiungere gli obiettivi. Il non mollare mai e l’essere sempre compatti non devono mai mancare, dobbiamo avere queste caratteristiche fondamentali per tutto il campionato”.

Come ti sembra questo Cagliari rispetto all’anno scorso? Dove può arrivare?

“Lavoriamo giorno dopo giorno per migliorarci e per raggiungere i nostri obiettivi. Sono andati via alcuni giocatori, ma i nuovi acquisti li hanno sostituiti nel migliore dei modi. Stiamo lavorando, crescendo e ci stiamo conoscendo sempre di più. Siamo una famiglia disposta a lottare e questo ci contraddistingue, siamo pronti a tutto”.

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto per questa partita?

“Abbiamo fatto una grande prestazione, dobbiamo migliorare su alcuni aspetti ma ci sono tanti margini di miglioramento. Ora ci prepareremo alla partita contro il Como”.