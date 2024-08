Cagliari-Roma, Augello: "Si riparte con entusiasmo, dobbiamo stare attenti a Soulé"

Da Cagliari parte il campionato della Roma: alle 20.45 i giallorossi sono ospiti della squadra di Davide Nicola per la prima giornata di Serie A 2024/2025. Prima del fischio d’inizio Tommaso Augello ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

AUGELLO A DAZN

Come si riparte?

"Con l'entusiasmo con cui abbiamo finito l'anno scorso. La stagione scorsa è stata bella e intensa. Ripartiamo davanti ai tifosi con tanto entusiasmo".

Cosa avete preparato per fermare Soulé?

"Sicuramente è un giocatore importante e dobbiamo stare attenti, ma quando abbiamo la palla vogliamo attaccare. In fase difensiva vediamo le scalate da fare, dipende da come si muovono gli avversari".

Con l'arrivo dei nuovi tecnicamente è un Cagliari più forte dello scorso anno?

"Non lo so. Marin ci dà tanta qualità in mezzo al campo, abbiamo un modo diverso di giocare e uno schema diverso. Potremo uscire più volte palla al piede, ma non dobbiamo rischiare nulla, dobbiamo essere concreti e cinici. Non vogliamo essere belli, ma pratici".