Kosice-Roma, BALDANZI: “Vogliamo fare un grande campionato. Spero di giocare il più possibile” (VIDEO)

Termina 1-1 la seconda amichevole pre campionato tra Kosice e Roma. Al termine del match contro il club slovacco, Tommaso Baldanzi ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso. Queste le sue parole.

BALDANZI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

L'amichevole odierna?

"Sicuramente queste partite sono molto importanti per trovare la condizione, ci stiamo allenando bene e molto forte. Adesso rientreranno anche i nostri compagni e ci teniamo a partire bene e a fare bene. Siamo concentrati su questo ritiro".

Sei cresciuto molto fisicamente, quanto hai lavorato?

"Diciamo che ho lavorato tutta l'estate, anche sul mio fisico, visto che non sono così grosso. Mi sento pronto e sto bene, sono felice di dare il mio supporto alla squadra".

I mesi dell'anno scorso sono stati di ambientamento, cosa hai imparato e qual è la tua percezione del mondo Roma?

"Sono capitato in una grande squadra, non è facile ambientarsi subito. Però penso di aver offerto delle buone prestazioni. Spero di far sempre meglio, l'obiettivo è sempre quello di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati".

A livello personale che obiettivi ti sei prefissato in questa stagione?

"Spero di giocare il più possibile e spero di riuscire a lasciare il segno, dato che ancora non ci sono riuscito. Ma gli obiettivi più importanti rimangono quelli della squadra, ci teniamo a fare un gran campionato, ci speriamo tanto".