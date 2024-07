Zeki Celik, terzino della Roma, dopo la sconfitta contro l’Olanda per 2-1 dove è sceso in campo all’82, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa: “Mourinho è un allenatore esperto, ho imparato molto da lui. Credo che avrà successo anche in Turchia. Glielo auguro”.

Sulle condizioni e il minutaggio all’Europeo

“Ho avuto un infortunio prima del torneo. Questo mi ha fatto fare un passo indietro altrimenti avrei avuto la possibilità di giocare di più”.