Primavera, Pisilli: "Difficile guardare avanti. Ringrazio tutti i miei compagni" (VIDEO)

A margine della sconfitta nella finale del Campionato Primavera 1 contro il Sassuolo, il centrocampista dei giallorossi Niccolò Pisilli ha così parlato.

PISILLI A SPORTITALIA

"Fa malissimo, abbiamo lavorato 10 anni nel settore giovanile per arrivare a questa partita. Un finale così non ce lo meritavamo. Adesso è difficile guardare avanti, la delusione è tanta. Da domani si proverà a voltare pagina. Il calcio va avanti, per fortuna non finisce oggi, resta però un boccone amaro. Adesso bisogna guardare avanti. Voglio dire ai miei compagni che sono orgoglioso di loro, al netto di questa gara non giocata al meglio delle nostre possibilità. Durante l'anno ci siamo risollevati da difficoltà che in 10 anni non avevamo mai incontrato, di questo posso solo ringraziarli".