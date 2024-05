Roma-Juventus, NDICKA: "Mi sento bene, tifosi dell'Udinese meravigliosi. Bayer? Difficile, ma tutto è possibile" (VIDEO)

Allo Stadio Olimpico Roma e Juventus pareggiano nella 35esima giornata di campionato: finisce 1-1, alla rete di Lukaku risponde il colpo di testa di Bremer. Dopo la sfida il difensore giallorosso Evan Ndicka ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

NDICKA A DAZN

Bello rivederti in campo.

“Mi sento bene, ora è tutto a posto”.

La testa non è solo all’Europa League, bensì c’è anche il campionato.

“Ci sono sia l’Europa League sia il campionato. Oggi è stato difficile perché la Juventus è una buona squadra. Giovedì abbiamo il Leverkusen, ma dobbiamo ricordarci che c’è anche il campionato”.

Qual è il primo ricordo che hai di Udinese-Roma?

“Avevo più paura che dolore. I tifosi dell’Udinese sono stati meravigliosi, si sono subito preoccupati”.

Sei cresciuto molto nell’iniziare l’azione.

“Rispetto a prima ora abbiamo un modo completamente differente di giocare, siamo più offensivi. Voglio migliorare sia con la palla sia senza palla, il gioco italiano è nuovo per me, quindi mi devo ambientare”.

Sei uno dei pochi centrali che portano palla e creano superiorità.

“De Rossi mi dice sempre di portare il pallone e ora lo faccio di più".

Come si batte il Bayer Leverkusen?

“Sarà difficile, ma nel calcio tutto è possibile”.

NIDCKA AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

Grande partita, come stai?

“Mi sento bene mentalmente, fisicamente anche di più”.

Non era semplice contro Vlahovic. Ti è piaciuta la Roma?

“Abbiamo fatto tutti una grande partita, la Juventus è fortissima e lo sappiamo tutti. Il calcio è cosi”.

Tre partite alla fine, un punto importante per la classifica…

“È importante non perdere. Ora abbiamo 3 partite difficili, ma sarà difficile anche per gli altri”.

Si può battere il Leverkusen?

“Dobbiamo crederci, il calcio è questo”.