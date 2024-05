Roma-Juventus, McKennie: "Partita divertente, abbiamo giocato meglio rispetto alle ultime partite"

Nel post partita di Roma-Juventus, ha parlato il centrocampista bianconero Weston McKennie. Le sue parole:

MCKENNIE A DAZN

C’è un po’ di rimpianto per non aver vinto?

“È stata una partita divertente. La squadra ha lavorato molto e ci siamo aiutati a vicenda. Abbiamo avuto diversi occasioni e abbiamo giocato molto meglio rispetto alle altre partite. Abbiamo bisogno di vincere, speriamo che possa arrivare la prossima volta”.

Quale è la maggiore differenza tra il girone d’andata e quello di ritorno?

“I calciatori sono più stanchi sia fisicamente sia mentalmente. All’inizio tutti lottavamo fino alla fine, ora è più difficile perché siamo più stanchi. Abbiamo sempre lottato, non abbiamo mai voluto pareggiare o perdere una partita. In alcune situazioni siamo stati sfortunati”.

Come vedi il tuo futuro e quello della Juventus?

“Mi manca un anno di contratto, i miei agenti stanno parlando con la società. Mi piacerebbe restare e spero che si trovi un accordo. Gli obiettivi? Vogliamo vincere lo scudetto e tornare protagonisti in Champions League. Speriamo di vincere la Coppa Italia, per il futuro speriamo di rendere di nuovo grande la Juventus”.

MCKENNIE AI CANALI UFFICIALI DELLA JUVENTUS

«Non possiamo essere contenti perché stasera ci serviva una vittoria ma non siamo riusciti a ottenerla. Però c’è stato molto lavoro duro, abbiamo lavorato da squadra tutti insieme e l'uno per l’altro. Abbiamo avuto diverse occasioni da gol che però non abbiamo sfruttato».