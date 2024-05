Roma-Juventus, DE ROSSI: "Saremo pronti, gli stimoli sopperiranno alla stanchezza"

A pochi minuti da Roma-Juventus parla Daniele De Rossi per anticipare la sfida contro la squadra di Allegri. A 4 giornate dalla fine, i giallorossi sono a -6 dalla Juventus attualmente terza in classifica.

DE ROSSI A DAZN

Come si passa dalla delusione di Europa League al campionato?

"Due percorsi e due storie diverse, la sconfitta col Leverkusen non cambia niente per il discorso di campionato. Questo è il nostro destino, saremo pronti perché i ragazzi li ho visti bene"

I tre a centrocampo sono insostituibili...

"Dobbiamo pensare di partita in partita e sopperire con gli stimoli alla stanchezza, questa partita vale molto più per noi che per loro. Poi più avanti nella partita, quando saranno stanchi, faremo cambi"

Dybala e Baldanzi insieme anche per quegli uno contro uno di cui parlava...

"Hanno grande tecnica, devono giocare e muoversi non dovranno mai stare fermi. Se li attacchi in maniera lenta i difensori della Juve possono farti male"