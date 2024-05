Roma-Juventus, Allegri: "Abbiamo rischiato di perdere una partita che potevamo vincere. Futuro? Chiedete alla società"

Al termine del match tra Roma e Juventus, terminato 1-1, ha parlato il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Le sue parole:

ALLEGRI A DAZN

Nel finale era furioso: cosa è successo?

“Abbiamo rischiato di perdere una partita che non siamo riusciti a vincere nonostante le tante occasioni a inizio secondo tempo. Poi la Roma è tornata e negli ultimi due minuti abbiamo gestito la palla malissimo, rischiando di buttare via il vantaggio nello scontro diretto in virtù della vittoria dell’andata”.

Hai un po’ di rammarico per questo girone di ritorno?

“C’è rammarico. Abbiamo vinto solamente due volte, potevamo fare sicuramente meglio, ma il calcio è bestiale. A volte le cose vanno bene, altre volte male. Dopo le sconfitte con Inter e Udinese siamo crollati e quando perdi di vista l’obiettivo principale e hai 12 punti di vantaggio sulle inseguitrici tendi a rallentare. Abbiamo avuto tanti problemi anche dal punto di vista degli infortuni, ma nei momenti in cui abbiamo rischiato di capitolare i ragazzi sono stati bravi a rimanere concentrati. Sabato abbiamo la possibilità di chiudere il discorso Champions. Potevamo fare meglio, ma diverse cose si sono incastrate male. I 3 centrocampisti hanno giocato tantissimo, poi sono mancati per infortuni o altre vicende come Fagioli e Pogba”.

De Rossi ha detto che la Juventus ha giocatori eccezionali: è una sintesi giusta o manca qualcosa?

“La società farà un’analisi al termine della stagione. L’importante è concentrarsi sulla partita con la Salernitana e sulla finale di Coppa Italia. Abbiamo un’ottima base, ma Chiesa non era al 100% e inoltre ci sono mancati Pogba e Fagioli”.

La perdita di equilibrio a centrocampo può essere una delle cause delle difficoltà nel girone di ritorno?

“Il centrocampo è quello che fa funzionare la squadra. I nostri centrocampisti hanno fatto un grande campionato e non si sono mai tirati indietro”.

Oggi Chiesa è appreso in grande forma.

“Era la partita congeniale per lui, c’era spazio e dovevamo giocare di più sui cambi gioco. Quando siamo andati sull’ampiezza abbiamo fatto male alla Roma, poi ci siamo intestarditi e non l’abbiamo fatto frequentemente”.

Secondo lei la società prenderà una decisione sul suo futuro dopo la finale di Coppa Italia oppure l’ha già presa?

“Non saprei, domandatelo alla società. L’imporrante è concentrarsi sulla finale di Coppa Italia. Speriamo di arrivare a quella partita con la qualificazione in Champions in tasca”.

Ho provato a dire loro di non farti più la domanda sul futuro.

“L’unico posto dove non me lo domandano è nella mia casa a Livorno (ride, ndr)”.

ALLEGRI A SKY SPORT

Questo pareggio su questo campo ha un sapore diverso rispetto ai precedenti?

"Un pareggio importante, ci consente di rimanere in vantaggio sullo scontro diretto, ci mancano 3 punti per la matematica. È stata una bella partita, divertente, negli ultimi minuti bisognava gestire meglio la palla"

Ha avuto un brivido sul tiro di Abraham?

"Era una palla gol, abbiamo regalato in un minuto due palle facili ma è stato bravo il portiere"

Le squadre si sono allungate ad un certo punto.

"Stavo riguardando l'occasione di Abraham ora, anche se è replay ho avuto paura che la tirasse dentro. Le squadre si sono allungate e noi dovevamo essere più precisi per far gol prima"

Anche più attenti sul gol...

"Secondo me si sono fermati perché pensavano che la palla andasse fuori, ma non bisogna fermarsi. Poi abbiamo avuto una bella reazione, dopo l'1-1 abbiamo avuto una bella palla con Locatelli. Bella partita"

Chiesa e Vlahovic?

"Vlahovic ha fatto una buona partite e anche Chiesa, hanno fatto il loro dovere. Sono stati bravi"

Come mai ha sostituito Chiesa?

"Stavamo un pochino soffrendo, non riuscivamo più a uscire e avevo bisogno di due più freschi che ci dessero energia".