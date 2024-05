Roma-Genoa, PAREDES: "Abbiamo giocatori forti anche senza Dybala. De Rossi ha portato entusiasmo e ci ha fatto crescere"

L'ultima stagionale all'Olimpico: la Roma ospita il Genoa nella penultima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, il centrocampista giallorosso Leandro Paredes ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PAREDES A DAZN

Come si può mettere chi gioca davanti nelle condizioni di rendere di più anche senza Dybala?

"Abbiamo giocatori forti anche senza Dybala, possono fare la differenza. Speriamo possano trovare fiducia, saranno importanti anche per quello che arriverà nel prossimo anno".

Eri qui nel 2017 nell'ultima partita di Totti e quando De Rossi è diventato capitano. In cosa fa la differenza ancora oggi De Rossi?

"È molto importante per noi, sapete cosa significa per lui il calcio, la Roma e questa città. Ci ha portato tanto entusiasmo e la sua esperienza, questo ci ha fatto crescere tantissimo".