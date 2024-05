Roma-Genoa, Ottolini: "Gilardino ha firmato il rinnovo. Gudmundsson? Vediamo"

L'ultima stagionale all'Olimpico: la Roma ospita il Genoa nella penultima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, il ds rossoblù Marco Ottolini ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

OTTOLINI A DAZN

Si può dire che il rendimento è stato oltre le aspettative?

"Siamo soddisfatti, siamo andati anche oltre le aspettative benché sapessimo la squadra avesse dei valori. Abbiamo fatto 120 punti in due anni, ci riempie di orgoglio".

Gilardino ha firmato?

"Sì, questa mattina ha firmato il contratto. Possiamo dire che è ufficiale, sarà l'allenatore del Genoa per i prossimi due anni".

C'è scaramanzia perché Gilardino aveva firmato prima di un Roma-Genoa di Coppa Italia.

"Ci scherzavamo con il mister, aveva manifestato la volontà di firmare a Roma come l'altra volta".

Ha ricominciato a squillare il suo telefono per Gudmundsson?

"Il telefono nel mio lavoro non smette mai di squillare. Per lui c'è un interesse particolare, per le sue qualità e anche per quanto successo a gennaio. Vediamo".