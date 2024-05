Roma-Genoa, BOVE: "Bravi a non mollare, non era facile in 10. Ringraziamo i tifosi" (VIDEO)

La Roma chiude la sua stagione allo Stadio Olimpico con una vittoria: i giallorossi battono 1-0 grazie ad un gol di Lukaku il Genoa nella penultima giornata di campionato. Dopo il successo il centrocampista giallorosso Edoardo Bove ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BOVE AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

"Oggi era una partita fondamentale perché volevamo assicurarci il sesto posto. Sappiamo come è andata questa stagione, abbiamo spremuto fino a ogni ultima goccia. Oggi è stata l'ennesima partita in cui abbiamo dato tutto, abbiamo concluso tante volte in porta. Magari siamo stati meno precisi, abbiamo concesso un pochino di ripartenze ma non è mai mancata la voglia di far gol e decidere la partita. Anche in inferiorità numerica abbiamo continuato a giocare, siamo stati premiati e siamo contenti per questo. Sappiamo che a volte non basta perché il primo tempo dovevamo fare 1-2 gol e semplificarci la vita. Poi le partite si possono complicare ma siamo molto contenti per come è andata".

Secondo te qual è stato il segreto di una vittoria che in dieci uomini non era facile ottenere, anche tatticamente?

"Alla fine siamo stati più precisi, poi quando abbiamo giocatori come Lukaku...un cross difficile e un gol bellissimo che decide le partite, alla fine è quello che conta nel calcio. Siamo stati bravi a non mollare, perché con uno in meno non era facile".

Un bell'abbraccio con la gente giallorossa.

"Credo siano 57 sold out di fila, è un numero incredibile. Sono più di due anni che la gente riempie lo stadio, quando vinciamo e quando perdiamo. Li ringraziamo e credo che sia questo lo spirito con cui andare avanti".