Roma-Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: "Un ambiente fantastico, sarà un piacere incontrare De Rossi"

È il giorno di Roma-Bayer Leverkusen. Alle 21.00 l'Olimpico è il teatro della sfida valida per la semifinale d'andata di Europa League tra la squadra di De Rossi e quella di Xabi Alonso. Prima del fischio d'inizio il tecnico del club tedesco ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

XABI ALONSO A SKY SPORT

Un anno dopo di nuovo qui ma ora come campioni. Cos'è cambiato?

"È tutta la stagione che stiamo facendo, l'idea di gioco e la condizione, l'idea di entrare in campo. Siamo qui come l'anno scorso con la stessa determinazione in un ambiente fantastico. È una semifinale, è una serata speciale".

Una formazione a sorpresa: Frimpong alto e Adli davanti. Perché?

"Abbiamo tante opzioni, non c'è nessun infortunato fortunatamente e sono tutti disponibili. Abbiamo scelto questo 11 per questa partita, sperando vada bene".

Lei parla spesso di identità di gioco. Qual è?

"Giocare il gioco più completo possibile. Questa sera ci saranno fasi in cui dovremo difendere bene e altre in cui dovremo essere più propositivi. Difendere con sacrificio e giocare come stiamo facendo".

De Rossi ha detto che lei è uno dei migliori. Che emozione prova ad incontrarlo di nuovo?

"Sarà un piacere, è un allenatore della mia generazione. Da poco occupo questo ruolo, ma ci sono altri allenatori che hanno molta più esperienza di me e c'è solo da imparare".