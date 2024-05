Roma-Bayer Leverkusen, SPINAZZOLA: "Sono veramente forti, ma non è impossibile"

È il giorno di Roma-Bayer Leverkusen. Alle 21.00 l'Olimpico è il teatro della sfida valida per la semifinale d'andata di Europa League tra la squadra di De Rossi e quella di Xabi Alonso. Prima del fischio d'inizio il terzino giallorosso Leonardo Spinazzola ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SPINAZZOLA A SKY SPORT

"Sappiamo che sono veramente forti, quest'anno lo hanno dimostrato ma non è impossibile. Sono giocatori forti e in salute, hanno tantissima autostima e voleranno sulle ali dell'entusiasmo ma anche noi non siamo da meno. Quindi dobbiamo andare più forte, come sempre: andando più forte e con la nostra qualità possiamo batterli".