Roma-Bayer Leverkusen, DE ROSSI: "Non credo siano più difensivi, la loro qualità non cambia. Saremo aggressivi nel pressing"

È il giorno di Roma-Bayer Leverkusen. Alle 21.00 l'Olimpico è il teatro della sfida valida per la semifinale d'andata di Europa League tra la squadra di De Rossi e quella di Xabi Alonso. Prima del fischio d'inizio il tecnico giallorosso ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

DE ROSSI A SKY SPORT

Vedendo le formazioni, sembra una Roma offensiva. Xabi Alonso rinuncia al centravanti di ruolo.

"Abbiamo preparato anche questa soluzione, l'hanno usata contro il Bayern Monaco. Nel 90% dei casi avevano giocato con l'altra formazione, ma siamo pronti anche a questo. Non è vero che è una formazione più difensiva, magari ci dà meno punti di riferimento ma dovremo essere bravi ad andarceli a trovare. La loro qualità non cambia in base a come li metti".

Sarete più aggressivi nel pressing su Xhaka?

"Saremo aggressivi nel pressing in generale. Il Bayer gioca bene di collettivo, non solo sulla sua individualità. Dovremo essere bravi a levargli gli appoggi, non solo dovremo pressare lui ma anche i giocatori che sono intorno a lui".

Riconquistano alti il pallone. La soluzione di scavalcare il centrocampo e cercare Lukaku è quella tattica di questa sera?

"È una soluzione di tutte le partite. Dobbiamo sempre tenere bene a mente quando c'è poco spazio e poco tempo per giocare la palla, quando ci sono tanti duelli uomo contro uomo la soluzione di Lukaku, ma anche dei giocatori sulle fasce come El Shaarawy e Karsdorp, deve essere sempre una soluzione su cui buttare un occhio. Non è l'unica, altrimenti diventiamo prevedibili. Se tanti giocatori vengono nella nostra metà campo significa che nell'altra metà campo c'è molto spazio da attaccare".