Roma-Bayer Leverkusen, ANGELINO: "Ci aspettavamo questo livello, il mister saprà cosa fare per il ritorno"

Allo Stadio Olimpico passa il Bayer Leverkusen: la squadra di Xabi Alonso vince 2-0 il primo round delle semifinali di Europa League. Dopo la sconfitta il terzino giallorosso Angelino ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ANGELINO IN MIXED ZONE

Cosa non ha funzionato questa sera?

"Abbiamo avuto occasioni, ma non è entrata. Abbiamo commesso qualche errore individuale, ma ora dobbiamo ricaricarci e pensare alle prossime partite".

Velocizzare la manovra offensiva vi avrebbe aiutato?

"Questo è il calcio, a volte entrano tutti i palloni e altre invece no. Abbiamo fatto diverse cose bene e altre potevano essere fatte meglio, ma abbiamo avuto diverse occasioni".

Le difficoltà di oggi? Cosa dovrà esser fatto meglio al ritorno?

"Tatticamente non sta a me fare queste valutazioni ma al nostro mister fantastico che saprà fare il meglio per il ritorno. Conoscevamo le difficoltà, è un anno che il Bayer Leverkusen sta dominando e ci aspettavamo questo livello".

Il primo gol subìto?

"Abbiamo iniziato bene, poi c'è stato un errore individuale molto sfortunato. La squadra doveva reagire, come ha provato a fare ma la palla non è entrata".