Cala il sipario sul campionato: la Roma chiude la sua stagione in casa dell'Empoli, in lotta per la salvezza. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, il difensore del club toscano Sebastiano Luperto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

LUPERTO A DAZN

Sei tra i giocatori di movimento che ha giocato più minuti in Serie A.

"Sì, ho lavorato tanto e mi sono spinto oltre i miei limiti. Sono contento di questo".