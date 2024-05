Empoli-Roma, DE ROSSI: "Oggi è un esame in più, ho chiesto ai ragazzi una risposta importante"

Cala il sipario sul campionato: la Roma chiude la sua stagione in casa dell'Empoli, in lotta per la salvezza. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, il tecnico giallorosso, Daniele De Rossi, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

DE ROSSI A DAZN

Come avete preparato questa partita e come si trovano le motivazioni? I punti contano il giusto.

"I punti contano il giusto, per noi non contano in teoria ma è un esame in più, è un esercizio in più. Dobbiamo trovare stimoli nel lavoro che facciamo, nel gusto di dribblare, di segnare e di vincere la partita e nel rispetto della nostra professionalità e di tutto il campionato. Ho chiesto ai ragazzi una risposta importante. Sono stato calciatore, so che a volte gli stimoli fanno la differenza ma anche la differenza di qualità delle due squadre deve contare. Vogliamo vincere la partita".