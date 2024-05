Empoli-Roma, CRISTANTE: "A fine stagione siamo arrivati cotti, ma ripartiamo dagli ultimi mesi" (VIDEO)

Cala il sipario sulla Serie A: la Roma conclude il suo campionato al 6° posto in classifica, perdendo in casa dell'Empoli per 2-1. Dopo la partita il centrocampista giallorosso Bryan Cristante ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

CRISTANTE AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

“Volevamo finire meglio, è sempre meglio vincere. Dovevamo dare di più anche se la partita l’abbiamo fatta, abbiamo avuto tante occasioni. Poi negli ultimi minuti loro hanno dato tanto, avevano tante motivazioni in più e sono riusciti a trovare il 2-1”.

Un bilancio della stagione?

“Eravamo arrivati forti all’andata, poi c’è stato un cambio di allenatore ma erano tanti i punti da recuperare e in più c’era la coppa. A fine stagione siamo arrivati un po’ cotti ma dobbiamo ripartire da questi ultimi mesi, dalle prestazioni che abbiamo fatto. Dobbiamo cercare di farle fin dall’inizio dell’anno perché potremo fare ottimi risultati”.

Come si gestisce un giocatore che non si ferma mai?

“Ora bisogna un po’ recuperare, staccare la testa. Poi ci sarà il ritiro con la nazionale, mancano ancora alcune settimane alla prima partita ufficiale. Quando inizierà l’Europeo saremo tutti carichi”.