Empoli-Roma, Corsi: "Ragazzi seri, la città ci spinge. Mai vista così tanta passione"

Cala il sipario sul campionato: la Roma chiude la sua stagione in casa dell'Empoli, in lotta per la salvezza. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

CORSI A DAZN

"Ho visto i ragazzi seri in campo e nello spogliatoio. Ci sarà la giusta tensione. L'ambiente ha risposto benissimo, ci saranno 13mila tifosi. La città ci spinge, mai vista così passione e partecipazione. Probabilmente la squadra se lo merita".