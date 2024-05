Empoli-Roma, ABRAHAM: "Stagione con alti e bassi, vogliamo chiuderla con una vittoria"

Cala il sipario sul campionato: la Roma chiude la sua stagione in casa dell'Empoli, in lotta per la salvezza. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, l'attaccante giallorosso Tammy Abraham ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ABRAHAM A DAZN

"È stata una stagione con alti e bassi, ma vogliamo finire la stagione al meglio. È l'ultima gara della stagione, siamo emozionati. Abbiamo sempre creduto nel nostro gruppo. Abbiamo già giocato qui, sappiamo che è difficile ma vogliamo chiudere una buona stagione con una vittoria".