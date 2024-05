Conferenza stampa, Bonera: "Deve essere una festa" - Calabria: "Vogliamo fare una grande gara" (VIDEO)

In vista della gara contro la Roma in programma venerdì a Perth, Daniele Bonera e Davide Calabria, rispettivamente tecnico ad interim e capitano del Milan, hanno parlato in conferenza stampa per presentare la gara. Queste le loro parole.

BONERA IN CONFERENZA STAMPA

"Siamo molto orgogliosi di essere qui, questa è una nutrita comunità di italiani. Abbiamo tanti tifosi qui. Speriamo di onorare questo invito con una grande partita. Deve essere una giornata di festa".

CALABRIA IN CONFERENZA STAMPA

"Non vediamo l'ora di scendere in campo e fare una grande gara. Diamo molto contenti di stare insieme come squadra. Perth è una bella città, c'è grande supporto. Oli per noi è stato fondamentale dentro e fiori dal campo, ci aiutati a vincere uno scudetto. Sarà difficile trovare un calciatore come lui. L'abbiamo già salutato a San Siro. Ora ci stiamo godendo questi ultimi giorni insieme".

VAI AL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA