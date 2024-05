Bayer Leverkusen-Roma, Xhaka: "Non sapevamo neanche come facessimo ad essere sotto 0-2. La finale un sogno che si realizza"

Il Bayer Leverkusen continua nella sua stagione straordinaria, pareggia 2-2 in casa contro la Roma e raggiunge la finale di Europa League a più di vent'anni di distanza dall'ultima in una competizione europea. A fine partita il centrocampista Granit Xhaka, vicino alla Roma nell'estate nel 2021, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

XHAKA A RTL

"Non sapevamo neanche come facessimo ad essere sotto 2-0. Abbiamo avuto occasioni chiare, soprattutto nel primo tempo, ma anche poi nel secondo. Sfortunatamente li abbiamo presi invece che segnarli, ma abbiamo rimontato contro una squadra con tanta esperienza. Non perdere è incredibile, ancora una volta una grande determinazione. Siamo in finale, è un sogno che si realizza. Sento la pelle d'oca! Sogni di poter vivere atmosfere del genere e partite così. Da ragazzo vorresti far parte di tali partite, davvero incredibile aver pareggiato appena prima della fine. Ora ci godremo del tutto questa serata".