Bayer Leverkusen-Roma, Xabi Alonso: "Wirtz non è in condizione di giocare dall'inizio. Grande occasione, ma non diamo nulla per scontato"

Tappa a Leverkusen per tentare l'impresa. Dopo il 2-0 dell'andata, la Roma è ospite del Bayer Leverkusen alla BayArena nella semifinale di ritorno di Europa League. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 21.00, Xabi Alonso ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

XABI ALONSO A SKY SPORT

Quali sono i motivi dei cambi di formazioni?

"Abbiamo fatto tre cambi. Chi non gioca è perché non è in condizione di giocare dal primo minuto ed è il caso di Wirtz. Gli altri hanno dimostrato di poter garantire un ottimo livello, quindi pensiamo di poter mettere in campo una squadra di qualità. Abbiamo una grande occasione, all'andata è stato un risultato positivo ma non dobbiamo dare nulla per scontato".