Bayer Leverkusen-Roma, PAREDES: "Fa male, avevamo la gara in mano. Siamo stanchi, ma contro l'Atalanta è la partita dell'anno"

La Roma sfiora l'impresa e viene eliminata dal Bayer Leverkusen in semifinale di Europa League. I giallorossi disputano una partita spettacolare e agguantano momentaneamente la parità grazie alla doppietta di Paredes su rigore, ma la sfortunata autorete di Mancini al minuto 82 interrompe i sogni e il gol realizzato al 97' da Stanisic chiude definitivamente i giochi. Al termine della partita proprio Leandro Paredes ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

PAREDES A SKY SPORT

Quanto è dura subire questi due gol?

“Fa male, avevamo la partita tra le mani e purtroppo con l’autogol di Mancini siamo stati costretti a lasciare spazi, contro giocatori forti non puoi farlo”.

Quante componenti avevate messo dentro stasera stasera…

“Avevamo fatto di tutto tutto per segnare due gol, fino al minuto 82 abbiamo fatto una grande gara. L’autogol ci ha costretti a lasciare spazi”.

Siete andati vicini ad una finale tutta italiana.

“Dispiace, abbiamo fatto un grande sforzo. Volevamo regalare la finale ai tifosi ma torniamo a casa a mani vuote”

Si può ripartire verso la Champions…

“Certo, dobbiamo farlo già da domani. Dobbiamo fare il meglio possibile in queste 3 partite”.

Stasera sei riuscito a giocare come volevi?

“Si, le partite sono sempre diverse. Oggi c’era molto più spazio, ho cercato di dare il mio contributo, credo di averlo fatto”.

Come state fisicamente?

“La stanchezza c’è, ma per queste 3 partite è più una cosa mentale. Lavoreremo al massimo per arrivare al meglio a domenica perché abbiamo la partita più importante dell’anno”.

Rispetto allo scorso anno sei un altro giocatore.

“Merito degli infortuni, alla Juve non stavo bene con il dolore al pube. Volevo fare meglio, ma ora sono contento qui, voglio continuare così”.

PAREDES A RAI SPORT

Hai avuto bisogno di stare un po' da solo, così fa davvero malissimo.

"Dispiace perché fino al 90' avevamo la partita tra le mani e l'autogol ci ha fatto andare tutti in avanti e ha lasciato spazio agli avversari".

C'è voluta la freddezza di un campione del mondo per battere quei due rigori, non era facile ma tutta la squadra l'ha interpretata come voleva De Rossi.

"Penso che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, sapevamo chi affrontavamo, sono veramente forti, faccio i complimenti perché giocano molto bene. Purtroppo l'autogol ci ha costretto ad andare tutti in avanti"

Credo che stiate gettando le basi per qualcosa d'importante, al di là della sofferenza di oggi.

"Si. C'è qualcosa di molto buono da quando è arrivato il mister, ci rimangono tre partite e cercheremo di fare il meglio possibile".

Domenica c'è una partita importante contro l'Atalanta, bisogna riconquistare il morale. Basterà lo spirito di gruppo?

"No bisogna dare il 110% e meglio rispetto di oggi, bisogna fare più gioco. Speriamo di rimetterci a posto e recuperare il più presto possibile per arrivare domenica al 100%".

Quanto pesavano quei rigori?

"Avevo tanta fiducia su di me, nella mia carriera ne ho avuti di peggiori. Sapevo come batterli, per fortuna sono entrati tutti e due".