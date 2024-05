Bayer Leverkusen-Roma, LUKAKU: "Serve una partita intelligente, sono fiducioso"

Tappa a Leverkusen per tentare l'impresa. Dopo il 2-0 dell'andata, la Roma è ospite del Bayer Leverkusen alla BayArena nella semifinale di ritorno di Europa League. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 21.00, l'attaccante giallorosso Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

LUKAKU A SKY SPORT

La Roma anche nelle serate di difficoltà crea palle gol. Oggi serve essere precisi.

"Sì, dobbiamo fare una partita intelligente. Abbiamo i giocatori per farlo, sono fiducioso".

Come si toglie la palla al Bayer?

"Dobbiamo essere più forti di loro in fase di possesso e recuperare la palla il più velocemente possibile. In sala video in questi giorni abbiamo visto gli errori che abbiamo commesso. Penso che siamo preparati".

In 3 giorni vi giocate tutto.

"Lo sport è così, ma è una bella cosa giocare finali così. Oggi è una finale per noi, poi guardiamo avanti".