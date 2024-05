Bayer Leverkusen-Roma, Frimpong: "Ha vinto la squadra migliore. Bello battere i giallorossi, hanno parlato tanto..." (VIDEO)

TNT SPORTS- Jeremie Frimpong, esterno del Bayer Leverkusen, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro la Roma. Il calciatore olandese non ha gradito alcuni atteggiamenti dei calciatori giallorossi e ha deciso di vendicarsi nel postpartita, lanciando loro alcune frecciatine. Ecco le sue parole: "Abbiamo rimontato di nuovo, ho amato questa partita e penso sia la migliore della stagione. Come hai potuto vedere, c'era tanta intensità in campo. Sto provando una sensazione incredibile. La partita è stata difficilissima, era una semifinale di Europa League e abbiamo affrontato una squadra top. Abbiamo fatto una grande prestazione, ma avevamo subito due reti su rigore e ancora non capisco come sia possibile... Siamo stati i migliori e alla fine hanno vinto i migliori".

La palla sembrava non volesse entrare.

"Vero, anche io ho avuto alcune chance, ma la palla sembrava non volesse entrare. In questa stagione siamo fenomenali, abbiamo meritato di passare il turno".

Cosa rende questa squadra così speciale?

"Nessuno si arrende. Oggi eravamo sotto 0-2, poi abbiamo segnato l'1-2 ma non ci siamo accontentati e siamo andati alla ricerca del gol del 2-2. Stiamo facendo qualcosa di incredibile, sono contento soprattutto di aver battuto la Roma, hanno parlato tanto, quindi sono contento di averli battuti".