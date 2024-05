Bayer Leverkusen-Roma, ANGELINO: "Tantissima delusione, abbiamo commesso qualche errore di troppo. Contro l'Atalanta la prima di tre finali"

La Roma sfiora l'impresa e viene eliminata dal Bayer Leverkusen in semifinale di Europa League. I giallorossi disputano una partita spettacolare e agguantano momentaneamente la parità grazie alla doppietta di Paredes su rigore, ma la sfortunata autorete di Mancini al minuto 82 interrompe i sogni e il gol realizzato al 97' da Stanisic chiude definitivamente i giochi. Al termine della partita Angelino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

ANGELINO A RAI SPORT

Come vi sentite a uscire da questo campo dopo una partita del genere?

"La delusione è tantissima, abbiamo fatto tutto quello che è potuto ma non è servito. C'è stato qualche errore di troppo, volevamo uscire in maniera diversa da questo campo".

Come guardate alla sfida di domenica contro l'Atalanta?

"Dobbiamo recuperare subito le energie fisiche e mentali, sarà la prima di tre finali e non la dobbiamo sbagliare".